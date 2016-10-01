خمسيني يشرمل زوجته بمنشار حديدي أمام أطفاله

أقدم زوج يبلغ من العمر 58 سنة يقطن بحي قصبة الطاهر بمدينة ايت ملول على تشويه زوجته بمنشار حديدي بطريقة بشعة يوم أمس الجمعة

" شوف تيفي"

أقدم زوج يبلغ من العمر 58 سنة يقطن بحي قصبة الطاهر بمدينة ايت ملول على تشويه زوجته بمنشار حديدي بطريقة بشعة يوم أمس الجمعة

وأفادت مصادر محلية، أن أسباب الحادث تعود لتفاقم المشاكل الأسرية لتندلع نيران الغضب بين الزوجين وينتقم الزوج من زوجته بطريقة خطيرة، حيث تم نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي لانزكان.

وذكرت المصادر نفسها أن الزوج يشتغل كأستاذ بإحدى المدارس العمومية، دخل في خلاف، يوم الخميس الماضي، مع زوجته التي أنجبت له ثلاثة أطفال، بحيث اشتد الصراع ليتحول إلى سب وشتم ليقدم على"شرملتها" بمنشار حديدي أمام أبنائه.