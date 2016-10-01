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عاجل: الحكم نهائيا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 14:49 عاجل: الحكم نهائيا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي | دولي
عاجل: الحكم نهائيا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت 22 أكتوبر ، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة بحقه في قضية الاتحادية.

شوف تيفي:وكالات

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت 22 أكتوبر ، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة بحقه في قضية الاتحادية.

ورفض طعن مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عاما.

وفي وقت سابق، أكد محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن صفة رئيس الجمهورية لم تسقط عن مرسي، وهو ما يشير إلى بطلان المحاكمات التي شهدتها محاكم الجنايات وأصدرت أحكاما بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎.



 

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