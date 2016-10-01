بنكيران معجب برسالتي المصالحة للعماري، ويقول له "كنعتابرو هاذي خطوة إلى الأمام، وإلى كان من الممكن يزيد يقرا شوية القرآن غيكتاشف أشياء أخرى كثيرة

وجد بنكيران الفرصة مناسبة خلال حديثه مع المجلس الوطني اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري، حول آخر الترتيبات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة، كي يدلي بدلوه في رسالتي ''المصالحة'' لإلياس العماري.

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وجد بنكيران الفرصة مناسبة خلال حديثه مع المجلس الوطني اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري، حول آخر الترتيبات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة، كي يدلي بدلوه في رسالتي "المصالحة" لإلياس العماري.

وقال بنكيران بعد حديثه عن من يصفهم بالخصوم "أنا كنتساءل إلى جاتنا هاذ الرسالة ديال الصلح ليوم، ربما، أشنو هي الرسالة للي كانت غتجينا لو كان ماشي حنا للي انتصرنا.. هاذيك هي للي مهمة". مضيفا "مزيان.. الإنسان بدا كيتصالح حتى مع التراث ديالو ويرجع للقرآن الكريم، ويستدل بيه.. راه حنا كنعتابرو هاذي خطوة إلى الأمام، وإلى كان من الممكن يزيد يقرا شوية غادي يكتاشف أشياء أخرى كثيرة، والمستقبل الله للي عالم بيه".

ووجه بنكيران بدوره رسالة إلى العماري من خلال المجلس الوطني قائلا "ميقولش راه أنا با فقيه وراه قاري القرآن وذاك الشي.. القرآن قراءته تسير في اتجاهين، الله تعالى كيقول (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا).. معرفتش القراءة ديالك قبل كيفاش كانت، بلحق ليوم ها حنا شفناك بديتي كتحسن والله يكمل عليك بخير".