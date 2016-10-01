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العثماني : فوز البيجيدي في الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر كان منتظرا قبل موعد الإقتراع
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 14:34 العثماني : فوز البيجيدي في الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر كان منتظرا قبل موعد الإقتراع | بوليتيك
العثماني : فوز البيجيدي في الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر كان منتظرا قبل موعد الإقتراع
بطلب من الأمانة العامة، إنطلقت اليوم السبت أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لمناقشة والمصادقة على مشروع مسطرة ترشيح وزراء العدالة والتنمية.

شوف تيفي 


بطلب من الأمانة العامة، إنطلقت اليوم السبت أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لمناقشة والمصادقة على مشروع مسطرة ترشيح وزراء العدالة والتنمية.
وصرح سعد الدين العثماني أن الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تأتي بعد الإنتخابات التشريعية التي بوأت الحزب المرتبة الأولى وطنيا، حيث هنأ منخرطي حزب المصباح والمصوتين عليه واصفا فوز البيجدي بنجاح المغرب، في ظل الظروف الصعبة إقليميا ودوليا ووطنيا.
وقال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب البيجيدي، أن الدورة الإستثنائية ستناقش التعديلات التي إقترحتها لجنة المساطر والأنظمة بالحزب، على مشروع مسطرة الترشيح التي كانت سنة 2011.
وأضاف العثماني في كلمته الإفتتاحية أن فوز حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية الماضية كان منتظرا قبل الإنتخابات.

 

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