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بعدما حاول الانتحار..قاتل عشيقته يعترف بالمنسوب إليه أمام محكمة الجديدة وهذه التفاصيل
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 14:25 بعدما حاول الانتحار..قاتل عشيقته يعترف بالمنسوب إليه أمام محكمة الجديدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
بعدما حاول الانتحار..قاتل عشيقته يعترف بالمنسوب إليه أمام محكمة الجديدة وهذه التفاصيل
استمعت المحكمة الإستئنافية بالجديدة أمس الجمعة لأقوال الشاب العشريني المتهم بقتل عشيقته بطعنات غادرة حيث اعترف بالمنسوب إليه وذلك بعد خروجه من الإنعاش مباشرة.

شوف تيفي: « محمد التاج » « مريم ملكو »

 

استمعت المحكمة الإستئنافية بالجديدة أمس الجمعة لأقوال الشاب العشريني المتهم بقتل عشيقته بطعنات غادرة حيث اعترف بالمنسوب إليه وذلك بعد خروجه من الإنعاش مباشرة.

وفي التفاصيل كان المعني بالأمر قد صرح أمام الضابطة القضائية أنه وجه طعنات قاتلة على مستوى عنق وصدر عشيقته الأحد المنصرم بساحة الإنبعات عمالة سيدي بنور زمامرة، بعدما دخلا في شنآن بسبب خيانة عشيقته له وقيامها بأعمال السحر والشعودة في حقه وتخليها عنه بعد علاقة دامت لأزيد من سنة ونصف حسب أقواله ، كما أضاف الجاني أنه كان على علاقة غير شرعية مع الهالكة.

هذا وبعد قيامه بالجريمة، فضل الإبتعاد عن مسرح الجريمة ووضع حدِِ لحياته بتناوله لسم الفئران، لتحل بعد ذلك دورية الأمن بعين المكان وتنقله القاتل إلى المستشفى المحلي لزمامرة للقيام بالعلاجات الضرورية ليتقرر بعد ذلك نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

 

 

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جاني عشيقة المحكمة

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