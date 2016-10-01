بنكيران: كنت خايف مانرجعش للحكومة بهادشي لي درت..

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صارح عبد الإله بنكيران أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بتأكيده على أنه كان خائفا من قراره إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات والرفع من سن التقاعد، قائلا: "صراحة كنت خايف من قرار إصلاح صندوق التقاعد، وقلت ممكن بسببابو مانرجعش للحكومة"، إلا أن الفضل يعود، بحسب بنكيران، إلى نقابة "خففت نوعا ما من التصعيد النقابي ضد إصلاح أنظمة التقاعد".
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