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بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 13:57 بنكيران يضحككم من جديد.. أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس | بوليتيك
بنكيران يضحككم من جديد.. أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس
لم يفوت رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران قبل قليل، الفرصة لإضحاك أعضاء المجلس الوطني لحزبه، وهو يوجه إليه كلمته التقييمية للعملية الانتخابية وسير المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في

شوف تيفي

لم يفوت رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران قبل قليل، الفرصة لإضحاك أعضاء المجلس الوطني لحزبه، وهو يوجه إليه كلمته التقييمية للعملية الانتخابية وسير المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة.
ولفت بنكيران أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة، إلى أن حزبه رغم فوزه في الانتخابات الأخيرة، إلا أن جهة ما حاولت على حد قوله "أن تفسد علينا فرحتنا"، قبل أن يستدرك "معليش.. المهم هو الانتصار.. الفرحة إلى مفرحناش بريوسنا معليش.. على كل حال أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس".. لم يكمل بنكيران كلمته حتى انفجرت القاعة بالضحك.
ولكي يشرح دواعي عدم تنظيمه عرسا لزواجه بحرمه "نبيلة" قال بنكيران "لأنه مللي تزوجنا، بات السيدة دار العرس، وأنا هزيت مراتي ومشيت.. تال من بعد عاد انتابهت.. قاليك وااا خاصك دير العرس.. (يضحك كل من في القاعة).. لا لا مكين مشكيل.. دابا ثقاليت متقدروش طوفوني".. في إشارة إلى أن وزنه أصبح ثقيلا على حمله في العمارية.

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بنكيران يضحككم من جديد.. أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس

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