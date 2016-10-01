بنكيران: كاينين مغاربة صوتوا علينا وخاخْداو الفلوس من عند أحزاب أخرى

أشار عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت،'' أن المغاربة بداو كيهتمو بالسياسة، ويتابعونا''، مشيرا إلى أن

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أشار عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت،" أن المغاربة بداو كيهتمو بالسياسة، ويتابعونا"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "إلا كانت السياسة نقية غادي يتبعوها ويلا فيها التخلويض كيبعدو عليها.

وقد أكد بنكيران لأعضاء حزبه أن مواطنين مغاربة خداو الفلوس وخضعو للابتزاز خلال الحملة الانتخابية الأخيرة من طرف أحزاب أخرى، ولكنهم مشاو وصوتو على حزب العدالة والتنمية، وذلك رغم أننا قمنا بقرارات صعبة، يقول بنيكران.

كما ذكر بنكيران في مداخلته، أن "من كانوا يحلمون بالانتصار علينا استيقظوا من أحلامهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يستسيغوا نتائج انتخابات سابع أكتوبر وبدؤوا يناورون خلال المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة.



