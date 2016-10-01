بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات

أكد بن كيران أنه قاد حربا مع بعض أعضاء بالحزب سماهم ''بالصكوعا'' ، بعدما هاجموا ترشيح فتاة باللائحة الوطنية لا ترتدي الحجاب.

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أكد بن كيران أنه قاد حربا مع بعض أعضاء بالحزب سماهم "بالصكوعا" ، بعدما هاجموا ترشيح فتاة باللائحة الوطنية لا ترتدي الحجاب.

وخاطب بن كيران أعضاء المجلس الوطني الحاضرين للدورة الإستثنائية للمجلس " واش ما بغيتوش تنفتحوا شوية، باركا من الإنغلاق"، مضيفا حزب العدالة والتنمية "حزب لكل المغاربة سواء المتدينين أو لغير المتدينين".

وطالب عبد الإله بن كيران أعضاء حزبه بالحفاظ على الأخلاق ونظافة اليد بكونها الرأسمال الحقيقي للحزب وليس شيء أخر.