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حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 13:30 حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل | حوادث و حقوق
حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل بالمدار الحضري صباح اليوم السبت حادثة خطيرة اصطدام سيارة رباعية الدفع وحافلة لنقل المسافرين.

شوف تيفي: « محمد التاج » « مريم ملكو »

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل بالمدار الحضري صباح اليوم السبت حادثة خطيرة اصطدام سيارة رباعية الدفع وحافلة لنقل المسافرين.

السيارة و حسب ما عاينت"شوف تيفي" كانت تقل أشخاص من بينهم رجلين وسيدة، الذين توفيا على الفور أما المرأة فقد تعرضت لإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

وحسب ذات المصدر،فإنه وفور وقوع الحادثة الخطيرة، حلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية لفتح تحقيق وأيضا نقل الهالكين إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس.

هذا و لحسن الحظ لم تسجل أية إصابات في صفوف المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة

 

 

 

 

 

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حوادث وحقوق حادثة مميتة تودي بحياة شخصين لطريق الرابطة الجديدة زاوية سيدي اسماعيل

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