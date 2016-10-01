بنكيران مازال مانساش قضية ''الكوبل الوزاري'' سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ذكّر عبد الإله بنكيران بوزراء البيجيدي اللذين خلقوا مشاكل للحكومة السابقة، في

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خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ذكّر عبد الإله بنكيران بوزراء البيجيدي اللذين خلقوا مشاكل للحكومة السابقة، في إشارة منه إلى الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، اللذين أربكوا الحكومة بارتباطهم قبل أن يقرروا الخروج منها في سبيل زواحهم. وذلك حينما قال: "بصراحة كاين اختلالات وأخطاء بيناتنا ولكن ماشي مهم، لأننا كنقاومو، وكانو أشخاص بيناتنا اسمحو في المناصب السياسية ديالهم خدمة لمصلحة البلد".



