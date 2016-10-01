 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات | بوليتيك

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات

حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل | حوادث و حقوق

حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل

بنكيران مازال مانساش قضية الكوبل الوزاري سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم | بوليتيك

بنكيران مازال مانساش قضية ''الكوبل الوزاري'' سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم

خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية تعرات فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية'' تعرات فكازا'' و ها شنو وقع

خطير: فتاة تتعرض لكسور خطيرة بعد سقوطها من الطابق الثاني لإحدى الثانويات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير: فتاة تتعرض لكسور خطيرة بعد سقوطها من الطابق الثاني لإحدى الثانويات بالبيضاء

مثير.. عنوان فيلم جديد يقود أشهر ممثل تركي للتحقيق | ثقافة و فنون

مثير.. عنوان فيلم جديد يقود أشهر ممثل تركي للتحقيق

عاجل.. بن كيران سيخفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة مقارنة بسابقتها | بوليتيك

عاجل.. بن كيران سيخفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة مقارنة بسابقتها

بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة | مجتمع

بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة

بالصور..تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة صابرين مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه بالمتهم الرئيسي | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين'' مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه

هنا يكمن سر قوة الملك

بنكيران مازال مانساش قضية ''الكوبل الوزاري'' سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 13:16 بنكيران مازال مانساش قضية الكوبل الوزاري سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم | بوليتيك
بنكيران مازال مانساش قضية ''الكوبل الوزاري'' سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم
خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ذكّر عبد الإله بنكيران بوزراء البيجيدي اللذين خلقوا مشاكل للحكومة السابقة، في

شوف تيفي
خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ذكّر عبد الإله بنكيران بوزراء البيجيدي اللذين خلقوا مشاكل للحكومة السابقة، في إشارة منه إلى الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، اللذين أربكوا الحكومة بارتباطهم قبل أن يقرروا الخروج منها في سبيل زواحهم. وذلك حينما قال: "بصراحة كاين اختلالات وأخطاء بيناتنا ولكن ماشي مهم، لأننا كنقاومو، وكانو أشخاص بيناتنا اسمحو في المناصب السياسية ديالهم خدمة لمصلحة البلد".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بنكيران البيجيدي مصلحة البلد الحبيب الشوباني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات | بوليتيك

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات

عاجل.. بن كيران سيخفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة مقارنة بسابقتها | بوليتيك

عاجل.. بن كيران سيخفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة مقارنة بسابقتها

بن كيران : نحن لا نطبخ القرارات و فوز حزبنا في الإنتخابات كان منتظرا | بوليتيك

بن كيران : نحن لا نطبخ القرارات و فوز حزبنا في الإنتخابات كان منتظرا

مثير.. الفايسبوكيون يطالبون بتكليف الوفا بهذه الوزارة | بوليتيك

مثير.. الفايسبوكيون يطالبون بتكليف الوفا بهذه الوزارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم أول فيديو ديال المرأة للي تعرات فكازا.. وهاشنو وقع ليها | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

صادم أول فيديو ديال المرأة للي تعرات فكازا.. وهاشنو وقع ليها

بنات خيرية الدار البيضاء..عطاونا الدود فكسكسو و هاشنو وقع لينا فالسبيطار(فيديو صادم) | بــووز

بنات خيرية الدار البيضاء..عطاونا الدود فكسكسو و هاشنو وقع لينا فالسبيطار(فيديو صادم)

فيديو جديد لمحبوب المغاربة بعنوان.. ســــــــــامـــحـــيــــنـــي | زووم

فيديو جديد لمحبوب المغاربة بعنوان.. ســــــــــامـــحـــيــــنـــي

بالفيديو.. الأميرة لالة سلمى تزور معهد الأنكولوجيا بالبرتغال | قنوات أخرى

بالفيديو.. الأميرة لالة سلمى تزور معهد الأنكولوجيا بالبرتغال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

بن كيران : حزب البيجيدي ليس فقط للنساء المحجبات

حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل | حوادث و حقوق

حادثة مميتة تودي بحياة شخصين على الطريق الرابطة بين الجديدة وزاوية سيدي اسماعيل

بنكيران مازال مانساش قضية الكوبل الوزاري سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم | بوليتيك

بنكيران مازال مانساش قضية ''الكوبل الوزاري'' سمية بنخلدون والشوباني...وهاش قال عليهم

خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية تعرات فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية'' تعرات فكازا'' و ها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 11:59 GMT

انفراد.. هذه هي الأسباب وراء محاولة انتحار فتاة من أعلى عمود كهربائي بأكادير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.