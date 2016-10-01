خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية'' تعرات فكازا'' و ها شنو وقع

حالة تدمي القلوب، لسيدة تبلغ حوالي 40 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، عاينتها ''شوف تيفي'' في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، متجردة من ملابسها بالكامل و تصرخ في الشارع العام.

شوف تيفي:م غ

حالة تدمي القلوب، لسيدة تبلغ حوالي 40 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، عاينتها ''شوف تيفي'' في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، متجردة من ملابسها بالكامل و تصرخ في الشارع العام.

و علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة جرى نقلها من مستشفى الأمراض بالمحمدية إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة الدار البيضاء، وفي غفلة من المسؤولين خرجت إلى الشارع و بدأت تتجول عارية و تبكي بأعلى صوتها.

ومباشرة بعد ذلك حلت العناصر الأمنية إلى جانب مستشفى الأمراض العقلية ونقلت السيدة عبر سيارة للأمن بعد وضع غطاء عليها.





