خطير..إمرأة مريضة هربانة من مستشفى الأمراض العقلية'' تعرات فكازا'' و ها شنو وقع

شوف تيفي:م غ
حالة تدمي القلوب، لسيدة تبلغ حوالي 40 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، عاينتها ''شوف تيفي'' في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، متجردة من ملابسها بالكامل و تصرخ في الشارع العام.
و علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة جرى نقلها من مستشفى الأمراض بالمحمدية إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة الدار البيضاء، وفي غفلة من المسؤولين خرجت إلى الشارع و بدأت تتجول عارية و تبكي بأعلى صوتها.
ومباشرة بعد ذلك حلت العناصر الأمنية إلى جانب مستشفى الأمراض العقلية ونقلت السيدة عبر سيارة للأمن بعد وضع غطاء عليها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.