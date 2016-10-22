خطير: فتاة تتعرض لكسور خطيرة بعد سقوطها من الطابق الثاني لإحدى الثانويات بالبيضاء

شوف تيفي

تعرضت تلميذة لكسور متفاوتة الخطورة بعض سقوطها من الطابق الثاني بثانوية الأطلس بمديونة بالدارالبيضاء أمس الجمعة أثناء فترة الإستراحة.

وحسب مصادر محلية، فإن التلميذة البالغة من العمر 17 سنة أصيبت بكسور خطيرة في مختلف أعضائها بسبب علو الطابق واصطدامها مع الأرض.

هذا وفور وقوع الحادث الخطير، أشعرت الثانوية الوقاية المدنية بالخبر لتنتقل على وجه السرعة إلى الثانوية ونقل التلميذة إلى المستشفى من أجل العلاجات الضرورية.