مثير.. عنوان فيلم جديد يقود أشهر ممثل تركي للتحقيق

كشفت مصادر إعلامية تركية أن المحكمة العدلية في مدينة إسطنبول استدعت مساء أمس الجمعة الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز والمعروف باسم مراد علمدار بطل فيلم ''وادي الذئاب'' لدوره في هذا مسلسل الذي جر

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كشفت مصادر إعلامية تركية أن المحكمة العدلية في مدينة إسطنبول استدعت مساء أمس الجمعة الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز والمعروف باسم مراد علمدار بطل فيلم "وادي الذئاب" لدوره في هذا مسلسل الذي جر عليه الاشتباه بعلاقته وتورطه في المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليوز الماضي.

واستندت المحكمة في استدعائها لبطل المسلسل بعد أن تقدمت إدارة العمل للسلطات المختصة بطلب الترخيص لاسم فيلم جديد بعنوان "وادي الذئاب: الانقلاب"، وحفظه كعلامة تجارية، وهو الشيء الذي أثار شبهات حول علم القائمين عليه بقرب وقوع المحاولة، أم أنها كانت مجرد صدفة.

المؤسسة التركية المعنية رفضت طلب الشركة المنتجة بسبب أن عنوان العمل مايزال محل بحث وتحقيق في قسم التحقيقات في الأعمال الإرهابية وجرائم التنظيمات.