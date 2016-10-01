عاجل.. بن كيران سيخفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة مقارنة بسابقتها

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لحزب العدالة إتفقت على خفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، إلى ''الثلث إن لم يكن النصف''.

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كشفت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لحزب العدالة إتفقت على خفض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، إلى "الثلث إن لم يكن النصف".

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وافق على طلب أعضاء الأمانة العامة بتقليص عدد الوزراء.

وأوضحت ذات المصادر، أن أعضاء الأمانة العامة للبيجدي تداولت في تقليص عدد الوزراء ووافقت على الموضوع بالإجماع، بحضور بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أن الحكومة المقبلة يرتقب أن تكون مختلفة بشكل كبير وبعدد أقل من الوزراء وبوجوه جديدة.