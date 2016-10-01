بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة

تفاجأ تلاميذ المستوى الثالث بمدرسة ''ولاد بنحموا'' دوار اولاد عباس بن قاسم من جماعة سيدي عابد إقليم الجديدة، بسحب طاولاتهم من القسم، منذ أكثر من أسبوع، دون سابق إنذار ولا تقديم سبب لذلك، مما اضطرهم

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تفاجأ تلاميذ المستوى الثالث بمدرسة "ولاد بنحموا" دوار اولاد عباس بن قاسم من جماعة سيدي عابد إقليم الجديدة، بسحب طاولاتهم من القسم، منذ أكثر من أسبوع، دون سابق إنذار ولا تقديم سبب لذلك، مما اضطرهم إلى افتراش الأرض لاستكمال الدروس.

ويظهر شريط فيديو متداول أولياء بعض التلاميذ وهم يشتكون من وضعية المدرسة، حيث أكدوا أنها بدون مدير ولا معلمين، وهو ما يعرض أبناءهم الذين يضطرون لقطع كيلومترات للوصول إليها للإهمال ويسائل المسؤولين عن مستقبلهم.



