بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة

شوف تيفي
تفاجأ تلاميذ المستوى الثالث بمدرسة "ولاد بنحموا" دوار اولاد عباس بن قاسم من جماعة سيدي عابد إقليم الجديدة، بسحب طاولاتهم من القسم، منذ أكثر من أسبوع، دون سابق إنذار ولا تقديم سبب لذلك، مما اضطرهم إلى افتراش الأرض لاستكمال الدروس.
ويظهر شريط فيديو متداول أولياء بعض التلاميذ وهم يشتكون من وضعية المدرسة، حيث أكدوا أنها بدون مدير ولا معلمين، وهو ما يعرض أبناءهم الذين يضطرون لقطع كيلومترات للوصول إليها للإهمال ويسائل المسؤولين عن مستقبلهم.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.