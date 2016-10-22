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بالصور..تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين'' مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه بالمتهم الرئيسي
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 12:09 بالصور..تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة صابرين مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه بالمتهم الرئيسي | حوادث و حقوق
بالصور..تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين'' مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه بالمتهم الرئيسي
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لا زالت تبحث عن مشتبه فيه آخر في قضية مقتل الطالبة ''صابرين'' التي قتلت بعدما سقطت من الطابق الرابع من عمارة المسيرة بشارع

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لا زالت تبحث عن مشتبه فيه آخر في قضية مقتل الطالبة "صابرين" التي قتلت بعدما سقطت من الطابق الرابع من عمارة المسيرة بشارع الشفشاوني الواقعة بعين السبع بالدار البيضاء.

و توصلت "شوف تيفي" بصور "أمين" وهو طالب في سلك الماستر و الصديق المقرب من المتهم الرئيسي في القضية، قالت عنه والدة "صابرين في تصريح خصت به "شوف تيفي" إنه كان مع قاتلي ابنتها في جلسة السبت الماضي.

و إلى جانب أمين يتابع في هذه القضية التي خلقت جدلا كبيرا بين المغاربة،6أصدقاء بين الاعتقال و السراح المؤقت.

تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين'' مبحوث عنه آخر في القضية وهذا هو سر ارتباطه بالمتهم الرئيسي

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب صابرين اعتقال أصدقاء مهدي نجاة أمين

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