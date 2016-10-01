بن كيران : نحن لا نطبخ القرارات و فوز حزبنا في الإنتخابات كان منتظرا

صرح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة ، في إفتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ''أن قيادة الحزب لا تطبخ القرارات، وتلزم بها القواعد، وإنما يتداول فيها بشكل ديموقراطي''.

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صرح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة ، في إفتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، "أن قيادة الحزب لا تطبخ القرارات، وتلزم بها القواعد، وإنما يتداول فيها بشكل ديموقراطي".

وتابع بن كيران حديثه لأعضاء المجلس الوطني في الدورة الإستثنائية المنعقدة في هذه اللحظات بالمركز الوطني للرياضات بمولاي رشيد بالمعمورة، بالتأكيد على تشبث الحزب و إفتخاره بالمرجعية الإسلامية.

وقال بن كيران أن فوز الحزب بالإنتخابات كان منتظرا، بل " إن بعض العقلاء صرحوا بكون فوز العدالة والتنمية بالإنتخابات الأخيرة من مصلحة الوطن والشعب".

وإعترف بن كيران بوجود ما يسميه البعض "بالكولسة" بنسبة معينة، ولكن بعض القرارات تتخذ لضمان السير العادي للحزب، موضحا "أن حزب العدالة والتنمية أصبح نموذج يحتدى به دوليا".



