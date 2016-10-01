انفراد.. هذه هي الأسباب وراء محاولة انتحار فتاة من أعلى عمود كهربائي بأكادير

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية حول الأسباب التي دفعت فتاة شابة إلى محاولة الإنتحار من أعلى عمود كهربائي صباح اليوم السبت بأكادير.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات حصرية حول الأسباب التي دفعت فتاة شابة إلى محاولة الإنتحار من أعلى عمود كهربائي صباح اليوم السبت بأكادير.

المعلومات تفيد بأن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بابن كولونيل معروف بالمنطقة منذ سنة 2011-2012 وأقاما علاقة غير شرعية نتج عنها اغتصاب،قبل أن يتخلى عنها.

وأضاف مصدر شوف تيفي أن الفتاة وأثناء محاولتها الإنتحار باحت بالقصة الكاملة التي جمعتها بابن الكولونيل كما قالت إنه وعدها بالزواج لكنه تخلى عنها.

الفتاة الشابة لم تستحمل فراق حبيبها لتحاول الإنتحار، لكن المحاولة بائت بالفشل بعد أن تدخلت العناصر الأمنية والوقاية المدنية وأقنعتها بالتراجع عن قرارها.