مثير.. الفايسبوكيون يطالبون بتكليف الوفا بهذه الوزارة

يروج الفايسبوكيون داخل الفضاء الأزرق الذي أصبح مكانا لتدوين المطالب، ومكان للمطالبة بالحقوق وساحة للجلد وأحيانا لإصدار الأحكام، حملة فايسبوكية من أجل المطالبة بمحمد الوفا وزيرا للتعليم.

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يروج الفايسبوكيون داخل الفضاء الأزرق الذي أصبح مكانا لتدوين المطالب، ومكان للمطالبة بالحقوق وساحة للجلد وأحيانا لإصدار الأحكام، حملة فايسبوكية من أجل المطالبة بمحمد الوفا وزيرا للتعليم.

ويأتي هذا المطلب حسب تعاليق رواد الموقع بسبب تدني مستوى التعليم مؤخرا، حيث أن زمن محمد الوفا لم يعرف هذا التراجع الخطير وهذا الاكتظاظ الغير معقول في الأقسام الدراسية، بل في عهده كان متجاوبا مع مطالب المعلمين وحتى رواد الفضاء الأزرق.

ورغم أن الوفا عرف بخرجاته المثيرة والغير محسوبة أحيانا سببت له في انتقادات لاذعة بسبب لسانه، لكنه كان يلتمس لنفسه العذر ويقول اللسان ما فيه عظم.