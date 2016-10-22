 هذه هي صورة الشقيقان اللذان ابتلعتهما حفرة مائية بغفساي نواحي فاس

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشقيقان ضحيتا الحفرة المائية التي ابتلعتهما الخميس المنصرم بغفساي نواحي مدينة فاس.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصورة الشقيقان ضحيتا الحفرة المائية التي ابتلعتهما الخميس المنصرم بغفساي نواحي مدينة فاس.

الهالكان سليمان 8سنوات ووئام 13 سنة ووري جثمانهما الثرى عصر أمس الجمعة بمقبرة الزيقة بغفساي، في أجواء امتزجت بالحزن والدموع.

وللإشارة، فإن الشقيقان كانا عائدان من المدرسة على الساعة الخامسة زوالا حيث باشرا البحث عليها خارج المنزل، وعند مرور الأخ الأصغر بجانب إحدى الحفر المليئة بالماء، زلت رجله فوقع فيها، وعندما حاولت أخته إنقاده غرقت هي أيضا لتفارق الحياة داخل نفس الحفرة.