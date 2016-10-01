عاجل.. هكذا كانت نهاية الفتاة التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بأكادير

بعد محاولتها الانتحار من أعلى عمود كهربائي بمدينة أكادير بالقرب من مستشفى الحسن الثاني صباح اليوم السبت، تمكنت العناصر الأمنية والوقاية المدنية من إقناع الفتاة بالتراجع عن قرارها.

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بعد محاولتها الانتحار من أعلى عمود كهربائي بمدينة أكادير بالقرب من مستشفى الحسن الثاني صباح اليوم السبت، تمكنت العناصر الأمنية والوقاية المدنية من إقناع الفتاة بالتراجع عن قرارها.

وحسب مصادر محلية، فإن الفتاة وبعد محاولات جاهدة من الجهات الأمنية قررت التراجع عن قرارها بإلقاء نفسها على ارتفاع مترين عن الأرض ، لتصاب بجروح طفيفة استدعت نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا ومن المنتظر أن تفتح العناصرالأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات القضية ومعرفة أسباب إقدام الفتاة على الانتحار.