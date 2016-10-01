الأمن يطيح بعصابة يترأسها بزناس وعشيقته بإمنتانوت

قامت عناصر الأمن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت ليلة الجمعة-السبت بمداهمة منزل مشبوه بأعمال غير قانونية بدوار أكادير وامسا و توقيف عصابة بتهم ترويج المخدرات.

شوف تيفي

قامت عناصر الأمن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت ليلة الجمعة-السبت بمداهمة منزل مشبوه بأعمال غير قانونية بدوار أكادير وامسا و توقيف عصابة بتهم ترويج المخدرات.

المشتبه فيهم توبعوا بتهم حيازة المخدرات واعتراض سبيل المارة بواسطة السلاح الأبيض، يتزعمها بزناس وعشيقته،وقد عثرت المصالح الأمنية خلال المداهمة على كمية كبيرة من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم ناهيك عن الهواتف النقالة والأسلحة البيضاء.

وبعد المداهمة، تم نقل العصابة إلى مركز الفرقة القضائية بمفوضية الشرطة بإمنتانوت لفتح تحقيق ومتابعتهم بتهمة الإتجار بالمخدرات والفساد والخيانة الزوجية.