توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية بتطوان

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، نهاية هذا الأسبوع، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية.

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، نهاية هذا الأسبوع، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المشتبه فيه (53 سنة) ، الذي جرى توقيفه بمنطقة واد لاو، كان يشكل موضوع بحث من أجل ترويج مخدر الكوكايين بموجب 34 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، و54 مذكرة بحث على الصعيد المحلي بمدينة تطوان.

وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية اضطرت إلى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين خلال عملية توقيف مزود المعني بالأمر بالمخدرات، غير أنه تمكن من الفرار على متن سيارته.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف مزوده بالمخدرات.



