 عاجل..فتاة تحاول الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بأكادير

قامت سيدة صباح اليوم السبت بمحاولة انتحار خطيرة،بعدما تسلقت عمود كهربائي بالقرب من مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكاديرأمام ذهول المارة.

شوف تيفي

قامت فتاة صباح اليوم السبت بمحاولة انتحار خطيرة،بعدما تسلقت عمود كهربائي بالقرب من مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكاديرأمام ذهول المارة.

الحاضرين حاولوا إقناع المعنية بالأمر بالتراجع عن الإنتحار، لكنها صممت على ذلك و لا تزال إلى حدود كتاية هذه الأسطر معلقة فوق العمود الكهربائي.

و علمت ''شوف تيفي''أن سكان المنطقة أبلغوا السلطات المعنية بالواقعة للتدخل وإقناع الفتاة بالتراجع عن فعلتها.