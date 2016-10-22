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سار للمغاربة... روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 09:46 سار للمغاربة... روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل | مجتمع
سار للمغاربة... روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل
في ظل المشاكل الكثيرة التي يعرفها التعليم في المغرب يضطر مجموعة من التلاميذ لأداء مصاريف كثيرة من أجل نيل مقعد دراسي خارج المغرب، خصوصا في روسيا وفرنسا وأمريكا حيث أضحت هذه الدول قبلة للعديد من

شوف تيفي
في ظل المشاكل الكثيرة التي يعرفها التعليم في المغرب يضطر مجموعة من التلاميذ لأداء مصاريف كثيرة من أجل نيل مقعد دراسي خارج المغرب، خصوصا في روسيا وفرنسا وأمريكا حيث أضحت هذه الدول قبلة للعديد من الطلاب المغاربة الطامعين في تلقي تعليم أكاديمي محترف يساير التطور والعصر.
وفي هذا السياق كشف موقع خاص بالامتحانات والمباريات المغربية والدولية عن قرار روسي يقضي باستقبال 000 15 ألف طالب عبر العالم هذه السنة الراغبين في التعليم في إحدى الجامعات الروسية، حيث تستقبل الدولة كل سنة هذا الرقم منذ ثلاث سنوات وتشارك في هذه المبادرة ما يقارب 400 مؤسسة تعليمية.
وكشف نفس المصدر أن التسجيل يمر عبر العنوان www.russia.study من أجل استكمال تفاصيل العملية، وملئ جميع الخانات المخصصة للمعلومات الشخصية للراغبين في الدراسة بروسيا.
روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل

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