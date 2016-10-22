حاتم عمور يقول رأيه في الحسد ويغني ''حسدونا''

قد يكون الحسد قدرا محتوما، وواقعة موجودة في الدنيا، وتعاني من تبعياته مجموعة من المجالات خصوصا منها الفن، والنجم حاتم عمور ينتقد في جديده الفني من يحسده حيث يسعى لتقديم أغنية منفردة جديدة بعنوان

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قد يكون الحسد قدرا محتوما، وواقعة موجودة في الدنيا، وتعاني من تبعياته مجموعة من المجالات خصوصا منها الفن، والنجم حاتم عمور ينتقد في جديده الفني من يحسده حيث يسعى لتقديم أغنية منفردة جديدة بعنوان "حسدونا" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها محمد المغربي ولحنها محمد الشرابي، بينما كان التوزيع مشتركا بين بلال أفريكانو ومحمد الشرابي.

وسيصور عمور أحداث كليب هذه الأغنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتقنيات عالية خلافا لما أصدره من قبل وقريبا مما يصدره نجوم الوطن العربي.