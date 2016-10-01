بعد ألمانيا.. 55 قتيلا ومئات الجرحى في انحراف قطار عن سكته في الكاميرون

لقي 55 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 575 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في الكاميرون، إثر انحراف قطار مسافرين يربط ياوندي بمدينة دوالا الساحلية، بحسب ما نقلت، مساء اليوم، الاذاعة والتلفزة الكاميرونيتان

شوف تيفي:وكالات

لقي 55 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 575 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في الكاميرون، إثر انحراف قطار مسافرين يربط ياوندي بمدينة دوالا الساحلية، بحسب ما نقلت، مساء اليوم، الاذاعة والتلفزة الكاميرونيتان العامتان عن وزارة النقل.

واضاف المصدر ذاته "بعض الجرحى في حالة حرجة (..) ولم تعرف حتى الان أسباب الحادث ".

وكان وزير النقل الكاميروني ادغار الان ميبي نغو أعلن، في وقت سابق، ان القطار المكتظ، بسبب انقطاع حركة المرور بين المدينتين اثر انهيار جسر، انحرف عن سكته قبل وصوله مدينة ايسيكا (وسط).

وتحدث الوزير عن "خسائر كبيرة بشرية ومادية".

وكان انهيار جسر، ليلة الخميس إلى الجمعة، إثر هطول امطار غزيرة، قد أدى إلى شلل حركة المرور على الطريق الرابط بين ياوندي وديالا.

وأدى ذلك الى تهافت المسافرين، صباح اليوم، على محطات القطار في المدينتين إذ أن عددا كبيرا منهم لا يملك ثمن تذكرة الطائرة.