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عاجل و بالصور:نقل نزيلات خيرية الدار البيضاء إلى مستعجلات ابن رشد و السبب ''كسكسو فيه الدود'' و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 00:44 عاجل و بالصور:نقل نزيلات خيرية الدار البيضاء إلى مستعجلات ابن رشد و السبب كسكسو فيه الدود و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:نقل نزيلات خيرية الدار البيضاء إلى مستعجلات ابن رشد و السبب ''كسكسو فيه الدود'' و هذه التفاصيل
علمت'' شوف تيفي'' أنه جرى اليوم السبت، نقل نزيلات المؤسسة الخيرية بالدار البيضاء،إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء نتيجة تعرضهن بعضهن لتسمم غدائي.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أنه جرى اليوم السبت، نقل نزيلات المؤسسة الخيرية بالدار البيضاء،إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء نتيجة تعرضهن بعضهن لتسمم غدائي.

 و صرحت إحدى النزيلات لشوف تيفي،أن السبب في ذلك راجع إلى تناولهن وجبة "كسكس" أعدتها إدارة الخيرية ككل يوم جمعة،إلى أن اكتشفوا أنها تحتوي على مجموعة من الديدان الصغيرة.

  و كانت مجموعة من النزيلات قد تعرضن مؤخرا للطرد و التعنيف من طريف المدير المسؤول على الخيرية،إلا أن تدخل مسؤولون حال دون ذلك .

 

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شوف تيفي المغرب مستشفى تسمم غدائي

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