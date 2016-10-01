محمد الغاوي يحضر لملحمة وطنية لكن مختلطة بدم تركي ودانماركي

جميل أن يلتف الفنانون المغاربة بعضهم البعض ويصدرون ملحمة وطنية بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة، والأجمل أن يغنون لوطنهم بحب عميق ويطربون الجمهور بكلمات وطنية تحيي فيهم ما مات في قلوبهم

شوف تيفي



جميل أن يلتف الفنانون المغاربة بعضهم البعض ويصدرون ملحمة وطنية بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة، والأجمل أن يغنون لوطنهم بحب عميق ويطربون الجمهور بكلمات وطنية تحيي فيهم ما مات في قلوبهم من ذرات الحب والعشق لهذا الوطن.



لكن ما يحز في القلب أن يتم تسجيل الأغنية في تركيا وكأن المغرب لا يتوفر على استوديوهات للتسجيل، وأن يتم توضيبها بالدانمارك على أساس أن المغرب مازال متخلفا في توضيب وتوزيع الأغاني المغربية باحترافية عالية.



المهم أن مجموعة من الفنانين سيطلون علينا قريبا بملحمة فنية يغنيها بضعة مطربين بينهم حياة الادريسي، والأغرب أن الملحمة كتبها كاتب فلسطيني وكأن كتابنا أصبحوا في خبر كان .. إنه الإفلاس الفني يا سادة وإن وجدتم شيئا اسمه الفن المغربي فاقرءوا له السلام.