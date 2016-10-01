عاجل: قتلى و جرحى في اصطدام قطار بشاحنة بألمانيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون ,اليوم الجمعة جراء اصطدام قطار بشاحنة بجنوب غرب ألمانيا.

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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون ,اليوم الجمعة جراء اصطدام قطار بشاحنة بجنوب غرب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة اصطدام قطار بشاحنة بجنوب غرب البلاد ما أسفر عن مصرع قائد الشاحنة وإصابة سبعة أشخاص كانوا على متن القطار.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها , إن الحادث وقع اليوم قرب مدينة أولم, موضحة أن الحادث وقع بمجرد عبور جزء صغير من الشاحنة على القضبان.

وأضافت الشرطة أن حريقا شب في الشاحنة إثر الاصطدام إلا أنه تمت السيطرة عليه