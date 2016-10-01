مثير.. الهاكا توقف برنامجا إذاعيا والسبب قضية اغتصاب

أوقفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس برنامجا تلفزيونيا لمدة ثلاثة أشهر بسبب استضافته فتاة قاصر حامل من أحد أقربائها في برنامج ''عندي ما نقلك'' الذي يبث على قناة الحوار التونسي.

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أوقفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس برنامجا تلفزيونيا لمدة ثلاثة أشهر بسبب استضافته فتاة قاصر حامل من أحد أقربائها في برنامج "عندي ما نقلك" الذي يبث على قناة الحوار التونسي.



وتعود تفاصيل القضية حسب موقع cnn العربي عندما استضاف البرنامج فتاة يوم الجمعة الماضي، وتحدثت خلال البرنامج عن تعرضها للاغتصاب منذ أربع سنوات من طرف ثلاث أقرباء لزوجة والدها، مما أدى إلى حملها، حيث حملها المنشط المسؤولية وطالبها بالزواج من والد الطفل.



وقال بلاغ الهايكا إن الحلقة شكلت خرقا جسيما للقانون، إذ انتهكت المرسوم المنظم للإعلام السمعي البصري، بخرقها مبدأ حماية الطفولة وكرامة الإنسان وتعدت على الحياة الخاصة. واعتمدت الهاكا على تقرير مندوب حماية الطفولة الذي أكد أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة فقط، وأنها كانت في تاريخ تصوير البرنامج حامل.