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بعد بنكيران..قيادة حركة التوحيد والإصلاح تزور عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد بالبيضاء
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 22:05 بعد بنكيران..قيادة حركة التوحيد والإصلاح تزور عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد بالبيضاء | بوليتيك
بعد بنكيران..قيادة حركة التوحيد والإصلاح تزور عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد بالبيضاء
قام رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، ومحمد طلابي عضو المكتب التنفيذي للحركة اليوم الجمعة، بزيارة للوزير الأول الأسبق لحكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي، في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد

شوف تيفي

قام رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، ومحمد طلابي عضو المكتب التنفيذي للحركة اليوم الجمعة، بزيارة للوزير الأول الأسبق لحكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي، في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالبيضاء للاطمئنان على صحته.

وسبق لليوسفي أن حظي بزيارتين مولويتين، أبرزها تقبيل الملك لرأس اليوسفي، والتي أعجب بها سكان العالم الافتراضي والواقعي بمجرد إنتشار الصورة التي توثق للقطة، بعد انتشارها على نطاق واسع

كما تأتي زيارة قيادة الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بعد زيارة رئيس الحومة المكلف عبد الإله بن كيران بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى من قبيل بن سعيد أيت أيدر.

وأدخل القيادي الإتحادي عبد الرحمان اليوسفي مستشفى ''الشيخ خليفة'' على إثر أزمة صحية ألمت به منذ أسبوعين تقريبا.

 بعد بنكيران..قيادة حركة التوحيد والإصلاح تزور عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد بالبيضاء

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