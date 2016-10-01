بعد الملك وبنكيران.. حسن طارق وعبد اللطيف وهبي يزوران عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حسن طارق وعبداللطيف وهبي زارا الوزير الأول الأسبق في حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي الذي يرقد في مستشفى الشيخ زايد.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حسن طارق وعبداللطيف وهبي زارا الوزير الأول الأسبق في حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي الذي يرقد في مستشفى الشيخ زايد.

وأفاد مصدر حزبي أن الأستاذ الجامعي حسن طارق وعضو المكتب السياسي لحزب البام عبد اللطيف وهبي لم يستغرقا كثيرا في وقت الزيارة نظرا للحالة الصحية للمخضرم السياسي المعتزل عبد الرحمان اليوسفي الذي لا يقوى على الحديث طويلا.



