هذا ما وقع لأسهم ''التويتر'' في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي

عطلت هجمات الكترونية ضد شركة (دي.واي.إن) للأنترنت الدخول على مواقع رئيسية مثل تويتر وسبوتيفايو بايبال وأثرت بشكل أساسي على المستخدمين بمنطقة الساحل الشرقي الأمريكي.

شوف تيفي:

عطلت هجمات الكترونية ضد شركة (دي.واي.إن) للأنترنت الدخول على مواقع رئيسية مثل تويتر وسبوتيفايو بايبال وأثرت بشكل أساسي على المستخدمين بمنطقة الساحل الشرقي الأمريكي.

و تسببت هذه الهجمات في هبوط أسهم التويتر اليوم الجمعة خلال جلسة التداول .

وقالت جيليان كريستنسن المسؤولة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة ''تحقق في كل الأسباب المحتملة.''

من جانبها كشفت الشركة إنها حلت المشاكل الناجمة عن الهجوم الذي عطل العمليات نحو ساعتين لكنها أعلنت عن هجوم ثان بعد الأول بساعات أحدث المزيد من الأعطال.

وبجانب تويتر وموقع الموسيقى سبوتيفاي تعطلت أيضا خدمات مواقع ريديت وإير.بي.إن.بي وفيرج و بايبال





