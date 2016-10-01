استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

أكد زعماء الاتحاد الأوربي أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا تراجعت، بعد اتفاق أبرم مع أنقرة، فإن أعداد القادمين إلى إيطاليا من أفريقيا تتزايد حتى الآن هذا العام.

شوف تيفي: رويترز

أكد زعماء الاتحاد الأوربي أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا تراجعت، بعد اتفاق أبرم مع أنقرة، فإن أعداد القادمين إلى إيطاليا من أفريقيا تتزايد حتى الآن هذا العام.

وللحد من التدفق على طول ما يسمى بالطريق الرئيسي للبحر المتوسط حيث يغرق آلاف الأشخاص كل عام لدى قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر، يعرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأفريقية اتفاقات تجارية واستثمارات.

وفي مقابل الدعم المالي يطلب زعماء الاتحاد الأوروبي من شركائهم الأفارقة تشديد عمليات الرقابة على الحدود.