 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما وقع لأسهم التويتر في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي | اقتصاد

هذا ما وقع لأسهم ''التويتر'' في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين | دولي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة | بوليتيك

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها بايبال و تويتر..هذا مصدرها | نت 2.0

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها ''بايبال'' و'' تويتر''..هذا مصدرها

مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا | دولي

مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا

بوتفليقة تيقلد بنكيران في النكت | منوعات

بوتفليقة تيقلد بنكيران في النكت

شرطة فاس توقف شاحنة محملة بالميكا وها أشنو وقع للسائق وصاحبو | حوادث و حقوق

شرطة فاس توقف شاحنة محملة بالميكا وها أشنو وقع للسائق وصاحبو

صور خاصة في قلب باريس بين مومو والداودية تشعل الفابسبوك | ثقافة و فنون

صور خاصة في قلب باريس بين ''مومو والداودية'' تشعل الفابسبوك

هنا يكمن سر قوة الملك

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 20:01 هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة | بوليتيك
هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة
قامت الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الجمعة، بزيارة للمعهد البرتغالي للأنكولوجيا بلشبونة، على هامش مشاركة سموها في الدورة الثالثة لبال دي لاريفيرا.

شوف تيفي
قامت الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الجمعة، بزيارة للمعهد البرتغالي للأنكولوجيا بلشبونة، على هامش مشاركة سموها في الدورة الثالثة لبال دي لاريفيرا.

وكان في استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى لدى وصولها إلى المعهد الأمير تشارلز فيليب أمير أورليان وعقيلته، ورئيس الرابطة البرتغالية لمكافحة السرطان، فرانسيسكو كفالييرو دي فيريرا، ورئيس المعهد البرتغالي للأنكولوجيا، فرانسيسكو راموس، وشخصيات أخرى.

وتابعت الأميرة للا سلمى، بهذه المناسبة، عرضا قدمه رئيس الرابطة البرتغالية لمكافحة السرطان، استعرض من خلاله هيكل ومهام هذه المؤسسة والأنشطة التي تقوم بها لفائدة المرضى المصابين بالسرطان.

كما زارت الأميرة للا سلمى، بعد ذلك، مقرات مصالح الأنكولوجيا لطب الأطفال، حيث قدم لسموها مدير المستشفى، الدكتور جواو أوليفيرا، شروحات حول الخدمات التي تقدمها هذه المنشأة والتجهيزات التي تتوفر عليها.

وزارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، بعد ذلك، بعض الأطفال المصابين بالسرطان معبرة عن تعاطفها ومتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن المعهد البرتغالي للأنكولوجيا بلشبونة، الذي أنشئ سنة 1923، بنية مخصصة لمكافحة السرطان وتوفير الرعاية الصحية، ويستند عمله على ثلاث محاور، هي الرعاية والتعليم والأبحاث.

أما الرابطة البرتغالية لمكافحة السرطان، التي تأسست سنة 1941، فتهدف على الخصوص إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمرضى، والدفاع عن حقوقهم، والإرشاد والتوعية حول السرطان، والوقاية من أمراض الأنكولوجيا، وتعزيز التعاون مع منظمات أخرى تعمل في هذا المجال. 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأميرة للا سلمى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ورسميا : الملك يعفي 12 وزيرا بحكومة بن كيران من مهامهم وهذه أسماءهم + وثيقة | بوليتيك

عاجل ورسميا : الملك يعفي 12 وزيرا بحكومة بن كيران من مهامهم وهذه أسماءهم + وثيقة

سار للشباب المغاربة.. حملة توظيف كبيرة بآلاف المناصب في إدارة الحموشي و كل الأجهزة الأمنية الأخرى | بوليتيك

سار للشباب المغاربة.. حملة توظيف كبيرة بآلاف المناصب في إدارة الحموشي و كل الأجهزة الأمنية الأخرى

الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة إمبوتو فوندايشن | بوليتيك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة ''إمبوتو فوندايشن''

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة | بوليتيك

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية ليوم 21 أكتوبر 2016 | إيكو بالعربية
منذ 20 دقيقة

النشرة الاقتصادية ليوم 21 أكتوبر 2016

مغربي تعرض للنصب بعد حادثة سير وهمية( شهادة صادمة من كازا) | بــووز

مغربي تعرض للنصب بعد حادثة سير وهمية( شهادة صادمة من كازا)

المخرج هشام الجباري: لشوف أنا ماشي بحالهم و هاعلاش | خارج البلاطو

المخرج هشام الجباري: لشوف أنا ماشي بحالهم و هاعلاش

شاهد فيديو للملك محمد السادس عن قرب خلال زيارته برواندا | زووم

شاهد فيديو للملك محمد السادس عن قرب خلال زيارته برواندا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما وقع لأسهم التويتر في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي | اقتصاد
منذ 28 دقيقة

هذا ما وقع لأسهم ''التويتر'' في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين | دولي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة | بوليتيك

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.