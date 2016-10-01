عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها ''بايبال'' و'' تويتر''..هذا مصدرها

شن اليوم الجمعة هاكرز عبر العالم ، هجوما على أكبر المواقع العالمية المعروفة بعد استهداف أجهزة ''السيرفر'' التي تشكل قلب الشبكة العنكبوتية.

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شن اليوم الجمعة هاكرز عبر العالم ، هجوما على أكبر المواقع العالمية المعروفة بعد استهداف أجهزة ''السيرفر'' التي تشكل قلب الشبكة العنكبوتية.



ولم يعرف حسب وسائل إعلام عالمية، الأطراف التي تقف وراء الهجوم على شبكة الإنترنت، ولكنه يوضح قدرة بعض القراصنة بإمكانات بسيطة على شل جزء كبير من الشبكة العالمية.



واستخدمت تلك الهجمات آلية حظر الخدمة أو ما يعرف باسم DDoS والتي تقوم بإغراق السيرفر بطلبات وهمية تؤدي إلى توقفه عن الاستجابة.



وقد تمكن الهجوم من إسقاط مواقع كبرى مثل تويتر و موقع PayPal الخاص بالدفع الإلكتروني.





