مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا

كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية أن رئيس دولة تركمانستان قرر حظر بيع جميع أنواع المنتجات التبغية.

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كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية أن رئيس دولة تركمانستان قرر حظر بيع جميع أنواع المنتجات التبغية.

المرسوم الجديد يحظر بيع جميع منتجات التبغ، و ستكون المحلات التجارية مجبرة على التعامل بموجب هذا المرسوم و إلا ستواجه غرامة تصل إلى 1200 يورو، في حال ضبطها وهي تبيع السجائر.

و تقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، بجانب أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران من الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب.