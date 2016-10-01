 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما وقع لأسهم التويتر في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي | اقتصاد

هذا ما وقع لأسهم ''التويتر'' في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين | دولي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة | بوليتيك

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها بايبال و تويتر..هذا مصدرها | نت 2.0

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها ''بايبال'' و'' تويتر''..هذا مصدرها

مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا | دولي

مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا

بوتفليقة تيقلد بنكيران في النكت | منوعات

بوتفليقة تيقلد بنكيران في النكت

شرطة فاس توقف شاحنة محملة بالميكا وها أشنو وقع للسائق وصاحبو | حوادث و حقوق

شرطة فاس توقف شاحنة محملة بالميكا وها أشنو وقع للسائق وصاحبو

صور خاصة في قلب باريس بين مومو والداودية تشعل الفابسبوك | ثقافة و فنون

صور خاصة في قلب باريس بين ''مومو والداودية'' تشعل الفابسبوك

هنا يكمن سر قوة الملك

مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 19:37 مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا | دولي
مثير..تعرف على أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا
كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية أن رئيس دولة تركمانستان قرر حظر بيع جميع أنواع المنتجات التبغية.

 شوف تيفي

كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية أن رئيس دولة تركمانستان قرر حظر بيع جميع أنواع المنتجات التبغية.

المرسوم الجديد يحظر بيع جميع منتجات التبغ، و ستكون المحلات التجارية مجبرة على التعامل بموجب هذا المرسوم و إلا ستواجه غرامة تصل إلى 1200 يورو، في حال ضبطها وهي تبيع السجائر.

و تقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، بجانب أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران من الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السجائر منع نهائيا تركمانستان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين | دولي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر | دولي

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر

رسميا..قرار يمنع الهوت دوغ | دولي

رسميا..قرار يمنع ''الهوت دوغ''

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نجوم هوليود يصطفون إلى جانب كلينتون | دولي

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نجوم هوليود يصطفون إلى جانب كلينتون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية ليوم 21 أكتوبر 2016 | إيكو بالعربية
منذ 25 دقيقة

النشرة الاقتصادية ليوم 21 أكتوبر 2016

مغربي تعرض للنصب بعد حادثة سير وهمية( شهادة صادمة من كازا) | بــووز

مغربي تعرض للنصب بعد حادثة سير وهمية( شهادة صادمة من كازا)

المخرج هشام الجباري: لشوف أنا ماشي بحالهم و هاعلاش | خارج البلاطو

المخرج هشام الجباري: لشوف أنا ماشي بحالهم و هاعلاش

شاهد فيديو للملك محمد السادس عن قرب خلال زيارته برواندا | زووم

شاهد فيديو للملك محمد السادس عن قرب خلال زيارته برواندا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما وقع لأسهم التويتر في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي | اقتصاد
منذ 33 دقيقة

هذا ما وقع لأسهم ''التويتر'' في البورصة بعد الاختراق الذي تعرض له الموقع العالمي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين | دولي

استثمارات ودعم مالي أوربي لدول شمال إفريقيا لوقف تسلل المهاجرين

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة | بوليتيك

هكذا تعاملت الأميرة للا سلمى مع أطفال يصارعون السرطان بلشبونة

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎ | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شفارة هاجمين على مراقبي الحافلات بالسيوفة في فاس..شوفو كيفاش‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.