شرطة فاس توقف شاحنة محملة بالميكا وها أشنو وقع للسائق وصاحبو

أوقفت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس شاحنة محملة بالأكياس البلاستيكية بلغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان.

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أوقفت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس شاحنة محملة بالأكياس البلاستيكية بلغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان.

وقامت العناصر الأمنية باعتقال السائق ومرافقه على إثر هذه الواقعة، وفتح تحقيق معمق من أجل التوصل إلى بقية المتورطين في هذه النازلة.

جدير بالذكر أن القانون 77.15 يمنع منعا كليا صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها وتصديرها واستعمالها، فضلا عن أن القانون أدرج عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في ''الميكا'' والتي تراوحت ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.