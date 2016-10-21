صور خاصة في قلب باريس بين ''مومو والداودية'' تشعل الفابسبوك

تروج صور خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة زينة الداودية والمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الشهير بـ''مومو'' داخل إحدى المقاهي بباريس.

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تروج صور خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة زينة الداودية والمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الشهير بـ''مومو'' داخل إحدى المقاهي بباريس.

وأثارت هذه الصور التي أشعلت ''الفايسبوك'' موجة من التساؤلات حول تواجد الإذاعي والمغنية على ''طابلة وحدة'' بفضاء عمومي بعاصمة الأنوار، حيث بدت الداودية في إحدى الصور وهي تشارك ''مومو'' خصوصياتها بـ''الورطابل'' في انسجام تام.

بعض الفايسبوكيين، اعتبروا المشهد الذي جمع ''مومو'' بالداودية في بلاد المهجر مجرد لحظة عادية بين صديقين تجمع بينهما ''تمغربيت''، بالنظر إلى إمكانية تواجدهما في باريس من أجل عمل فني معين.. في حين رأى البعض الآخر، أنه من الممكن جدا أن تكون الداودية قد صادفت ''مومو'' في هذا المقهى الباريسي، فاستغلا الفرصة لاحتساء فنجان قهوة، بحكم ''الضموين'' الذي يجمعهما.. لكن مهما اختلفت القراءات حول هذه الصور وخلفياتها، تظل الأسباب التي جمعت بوصفيحة بالداودية في مقهى بباريس خاصة بهما فقط. ''إيوا بالصحة.. تقهواو وتعاودوا نشاء الله''.