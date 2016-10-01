سار للشباب المغاربة.. حملة توظيف كبيرة بآلاف المناصب في إدارة الحموشي و كل الأجهزة الأمنية الأخرى

علمت ''شوف تيفي'' أن الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني قد تستفيذ من المناصب المالية الشاغرة حاليا، عبر تنظيم مباراة للتوظيف دون إنتظار المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد .

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني قد تستفيذ من المناصب المالية الشاغرة حاليا، عبر تنظيم مباراة للتوظيف دون إنتظار المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد .

وأفادت مصادر مطلعة، أنه يمكن للإدارة العامة للأمن الوطني أن تستغل المناصب الشاغرة لديها، عبر فتح مباراة للتوظيف، تعوض عناصرها المحالة على التقاعد أو الإلحاق أو المناصب التي مازالت متبقية عن المناصب التي منحت إليها في قانون المالية الماضي في سنة 2016 دون إنتظار قانون المالية لسنة 2017.

وأضافت ذات المصادر، أن عدد المناصب التي تخصص عادة للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المعروفة إختصارا "بالديستي" في كل قانون مالية غير كافي، خاصة مع التهديدات الإرهابية التي يثم إحباطها بين الفينة والأخرى، حيث أن هناك أنباء قوية عن إستفاذة الإدارتين من دعم مالي ومناصب مالية سنة 2017 في حدود المسموح به، وحسب المنصوص عليه في قانون المالية.

من جهة ثانية، قالت مصادر متتبعة، أن مقترحا في قانون المالية لسنة 2017 سيعرض على البرلمانيين ، لتعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد دون انتظار قانون المالية، مطلع 2017، ما يعني أن الإدارتين بإمكانهما تنظيم مباريات للتوظيف منذ الآن، دون انتظار السنة المالية الجديدة التي يرتقب أن تخصص 7800 عنصر بشري جديد سيعزز الإدارتين وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى.





