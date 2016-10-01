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عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 17:10 عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع
يعرف مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة من الفوضى، بسبب رفض الطاقم الطبي التكلف بعلاج طفل يعاني من آلام حادة على مستوى الأمعاء ''المسرانة الزايدة''.

''شوف تيفي''
يعرف مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة من الفوضى، بسبب رفض الطاقم الطبي التكلف بعلاج طفل يعاني من آلام حادة على مستوى الأمعاء ''المسرانة الزايدة''.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن حالة الطفل جد خطيرة ويحتاج لتدخل جراحي عاجل إلا أن الطاقم الطبي رفض علاجه، وهو الأمر الذي أثار غضب أفراد عائلة المريض.
وأضاف المصدر ذاته بأن أفراد عائلة المريض رابطوا في المكان وقرروا الانتفاضة في وجه المكلفين، خاصة أن العديد من المستشفيات العمومية بالبيضاء، رفضت علاج طفلهم بدعوى أن الفترة الصباحية هي التي تكون مخصصة لعلاج الأطفال.

 

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المغرب شوف تيفي مستشفى محمد الخامس الطاقم الطبي مستشفى محمد الخامس

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