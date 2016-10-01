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عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 17:08 عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر | دولي
عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر
أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزراة الداخلية المصرية عن مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة اليوم الجمعة بمدينة العريش المصرية في شمال سيناء .

شوف تيفي: وكالات
أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزراة الداخلية المصرية عن مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة اليوم الجمعة بمدينة العريش المصرية في شمال سيناء .

وأفاد مسؤول الإعلام الأمني، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية، أن العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون بجانب طريق بدائرة قسم أول العريش بمديرية أمن شمال سيناء، انفجرت أثناء مرور سيارة لتوزيع مياه على الأكمنة المتواجدة بالطريق، مما أسفر عن مقتل رجلي الأمن وإصابة آخر.

وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تمشيط للمنطقة لضبط المسؤولين عن الحادث.

وتشن قوات الجيش والأمن المصرية حملة مكثفة يستعمل فيها الطيران الحربي على مجموعات مسلحة توصف ب'' التكفيرية '' منذ يوم الجمعة الماضي، على إثر مقتل12 جنديا مصريا في هجوم مسلح على نقطة تفتيش بشمال سيناء.

و قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الأربعاء، تمديد فرض حالة الطوارئ وحظر التجول ثلاثة أشهر إضافية في بعض مناطق محافظة شمال سيناء في شمال شرق القاهرة اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.


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