حملة فايسبوكية لمساندة ''نجاة'' الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

أطلق أصدقاء الطالبة ''نجاة'' المتورطة في قضية مقتل صديقتها ''صابرين''، اليوم الجمعة حملة فايسبوكية، تحت عنوان ''كلنا نجاة''.

شوف تيفي: م غ



أطلق أصدقاء الطالبة ''نجاة'' المتورطة في قضية مقتل صديقتها ''صابرين''، اليوم الجمعة حملة فايسبوكية، تحت عنوان ''كلنا نجاة''.



و تأتي هذه الحملة مباشرة بعد استدعاء نجاة للتحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية بالدار البيضاء و متابعتها في هذه القضية في حالة سراح مؤقت على خلفية اتهامات مباشرة وجهها لها والد صابرين، حيث أكد الأخير، أمام الشرطة القضائية أنها هي من اتصلت به و طلبت منه السماح لابنته بالمبيت بمنزلها.





وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر في وقت سابق من يوم الخميس، بعد الاستماع إلى ''نجاة'' إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.





