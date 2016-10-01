صادم : مستشار جماعي يعض زميله والأخير ينقل بشكل استعجالي إلى المستشفى

تحولت الدورة العادية لمجلس الجماعة القروية إكلي بتارودانت، إلى ساحة حرب تراشق فيها المستشارون قنينات الماء و كؤوس الشاي، وإنتهت بسقوط مستشار بعد عضة تعرض لها مستشار جماعي من طرف زميله في حزب

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تحولت الدورة العادية لمجلس الجماعة القروية إكلي بتارودانت، إلى ساحة حرب تراشق فيها المستشارون قنينات الماء و كؤوس الشاي، وإنتهت بسقوط مستشار بعد عضة تعرض لها مستشار جماعي من طرف زميله في حزب العدالة والتنمية.

وأفادت مصادر محلية، '' أن المستشار عض زميله بعد شجار عنيف نشب خلال انعقاد الدورة العادية للجماعة، حيث اتهم مستشار رئيس الجماعة بالتسيب وسوء التدبير، بالقول :”راك خرجتي على هاد الجماعة”، الأمر الذي لم يتقبله باقي المستشارين، ويطلقوا العنان للملاسنات والمشاداة الكلامية سرعان ما تحولت من صراع سياسي لخدمة الساكنة إلى استعمال القنينات المائية وكؤوس الشاي التي ستدفع ثمنها من ميزانية الجماعة الفقيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن المستشار الذي سقط على إثر العضة التي تعرض لها من زميله في الحزب، إستدعت نقله نحو المستشفى الإقليمي لتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية.





