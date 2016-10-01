 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر | دولي

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎ | مجتمع

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎

حملة فايسبوكية لمساندة نجاة الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة صابرين | مجتمع

حملة فايسبوكية لمساندة ''نجاة'' الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

صادم : مستشار جماعي يعض زميله والأخير ينقل بشكل استعجالي إلى المستشفى | حوادث و حقوق

صادم : مستشار جماعي يعض زميله والأخير ينقل بشكل استعجالي إلى المستشفى

الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة إمبوتو فوندايشن | بوليتيك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة | بوليتيك

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة

المغاربة يصالحون القنوات التلفزية والأولى تتقدم بسرعة الحلزون والقنوات الأجنبية الأكثر مشاهدة.. | صحافة

المغاربة يصالحون القنوات التلفزية والأولى تتقدم بسرعة الحلزون والقنوات الأجنبية الأكثر مشاهدة..

بن كيران يطلق الجولة الثانية من المفاوضات لتشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران يطلق الجولة الثانية من المفاوضات لتشكيل الحكومة

هنا يكمن سر قوة الملك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة ''إمبوتو فوندايشن''
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 16:06 الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة إمبوتو فوندايشن | بوليتيك
الملك والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة ''إمبوتو فوندايشن''
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، والرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كان مرفوقا بعقيلته السيدة جينيت كاغامي، رئيسة مؤسسة ''إمبوتو فوندايشن''، اليوم الجمعة بكيغالي، حفل التوقيع

شوف تيفي:

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، والرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كان مرفوقا بعقيلته السيدة جينيت كاغامي، رئيسة مؤسسة "إمبوتو فوندايشن"، اليوم الجمعة بكيغالي، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة "إمبوتو فوندايشن".

ووقع هذه الاتفاقية التي ترسي تعاونا وثيقا بين المؤسستين في ميادين الصحة والتربية وتقوية كفاءات الشباب، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، والنائبة الاولى لرئيسة إمبوتو فوندايشن السيدة ريتا زيريم واباغادو.

وبهذه المناسبة، ألقى التراب كلمة أمام قائدي البلدين، أكد خلالها أن مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي تأسست بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، هي منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها الرئيسية في التنمية البشرية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.

وأضاف التراب أن المؤسسة التي تدعم عدة مبادرات بسبع دول (السينغال مالي غينيا كوناكري وغينيا بيساو ، كوت ديفوار، الغابون ومدغشقر ) تعمل من أجل النهوض بالولوج إلى الصحة والتربية والتنمية السوسيو اقتصادية بهذه البلدان، وإعداد برامج لمحاربة الفقر.

وقال إن المؤسسة قامت في المجال الصحي، ببناء وتجهيز عيادة لطب العيون بدكار، وعيادة متخصصة في الصحة الإنجابية بباماكو ومستشفى "الأم والطفل" في كوناكري، فضلا عن تزويد السلطات الصحية في كل من الكوت ديفوار والسنغال والغابون وغينيا بيساو بالأدوية والمعدات الطبية الحيوية.

كما وضعت المؤسسة يضيف السيد التراب، رهن إشارة المراكز الصحية بالبلدان الشريكة 170 سريرا، مشيرا إلى أن هذه المراكز الصحية تقوم سنويا ب 16 الف استشارة طبية و 800 عملية في طب العيون.

وبخصوص تعزيز قدرات الشباب، ذكر السيد التراب بالمشاريع الرائدة التي أقامتها المؤسسة، وخاصة بناء وتجهيز مراكز التكوين المهني في مهن السياحة والبناء والأشغال العمومية والصحة والنقل واللوجيستيك، فضلا عن بناء مدارس للتعليم الأولي.

وفي ما يتعلق بدعم الأنشطة المدرة للدخل، أشار الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، أن هذه الأخيرة، ساهمت في بناء نقاط تفريغ تم تهيئتها لصالح مهنيي الصيد التقليدي في كل من الكوت ديفوار وغينيا كوناكري والسنغال، إضافة إلى تطوير برامج للتخصيب الاصطناعي لصالح مربي الماشية الماليين.

من جهتها، ثمنت المديرة العامة ل"إمبوتو فوندايشن"، السيدة "سانديرن إيموتوني، التوقيع على هذه الشراكة، مؤكدة أن مؤسسة "إمبوتو" التي تأسست قبل 15 سنة ، تعمل من أجل النهوض بأوضاع النساء والشباب على أساس قيم التميز والاندماج والإلتزام ، وهي القيم التي تتقاسمها مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.

وأعربت بهذه المناسبة، عن رغبة مؤسستها في العمل يدا في يد مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، بهدف تجسيد الأهداف المشتركة وتعزيز تقاسم الخبرة بين الهيئيتين.

وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه ستستفيد المؤسسة الرواندية من هبة بقيمة مليون أورو تمنحها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة. وستخصص هذه الهبة لتمويل مشروعين في مجالي الصحة والتربية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك زيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة | بوليتيك

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة

بن كيران يطلق الجولة الثانية من المفاوضات لتشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران يطلق الجولة الثانية من المفاوضات لتشكيل الحكومة

تنشر لأول مرة: شوفو الحسن الثاني كيتسابق مع الجنرالات ديالو فصورة مدايراش | بوليتيك

تنشر لأول مرة: شوفو الحسن الثاني كيتسابق مع ''الجنرالات'' ديالو فصورة مدايراش

عاجل:الحموشي يصدر عقوبات تأديبية في حق ثلاثة موظفين للشرطة بسلا لهذه الأسباب | بوليتيك

عاجل:الحموشي يصدر عقوبات تأديبية في حق ثلاثة موظفين للشرطة بسلا لهذه الأسباب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

برمو فيديو كليب جديد للفناير | زووم
منذ 10 دقائق

برمو فيديو كليب جديد للفناير

شاهد بالفيديو.. ماذا قال بشار الأسد عن الطفل عمران؟‎ | زووم

شاهد بالفيديو.. ماذا قال بشار الأسد عن الطفل عمران؟‎

لأول مرة بالمغرب فيديو من قلب قطار المناخ | إيكو بالعربية

لأول مرة بالمغرب فيديو من قلب قطار المناخ

كل يوم معلومة | لماذا يجب قتل الحصان اذا إنكسرت ساقه ؟ سبحان الله | زووم

كل يوم معلومة | لماذا يجب قتل الحصان اذا إنكسرت ساقه ؟ سبحان الله

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

عاجل..نايضة في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي..وها شنو واقع

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر | دولي

عاجل: مقتل رجلي أمن وإصابة آخر في إنفجار عبوة ناسفة بمصر

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎ | مجتمع

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎

حملة فايسبوكية لمساندة نجاة الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة صابرين | مجتمع

حملة فايسبوكية لمساندة ''نجاة'' الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.