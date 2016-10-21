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شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 15:32 شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة | بوليتيك
شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة
ثمة صور كثيرة للملك محمد السادس تؤرخ لمرحلة طفولته، لكن قليلة هي الصور التي توثق للحظات التي فجر فيها طاقته في اللعب.

شوف تيفي

ثمة صور كثيرة للملك محمد السادس تؤرخ لمرحلة طفولته، لكن قليلة هي الصور التي توثق للحظات التي فجر فيها طاقته في اللعب.

في هذه الصورة النادرة التي التقطت سنة 1976، يبدو ولي العهد سيدي محمد أكثر تركيزا مع الكرة، وأشد إصرارا على قذفها بالرأس. في حين يتابعه أصدقاءه بشغف "لكويرية الصغار"، بملعب الغولف الذي كان بالنسبة لوالده لحسن الثاني مصدر تركيز لإنتاج القرارات الكبرى للبلاد.‎

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة

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شوف تيفي المغرب الملك صورة نادرة طفولة ملعب الغولف محمد السادس الحسن الثاني

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