المغاربة يصالحون القنوات التلفزية والأولى تتقدم بسرعة الحلزون والقنوات الأجنبية الأكثر مشاهدة..

لعل إدارتي القناة الأولى والثانية ستتنفسان الصعداء خصوصا القناة الأولى التي بدأت تتقدم شيئا فشيئا ولو بسرعة الحلزون إلا أن هناك أمل لعودتها لمنافسة القناة الثانية، لكن هذا مرتبط بالجديد الذي

شوف تيفي: ع.السكارجي



لعل إدارتي القناة الأولى والثانية ستتنفسان الصعداء خصوصا القناة الأولى التي بدأت تتقدم شيئا فشيئا ولو بسرعة الحلزون إلا أن هناك أمل لعودتها لمنافسة القناة الثانية، لكن هذا مرتبط بالجديد الذي ستقدمه دار البريهي لمشاهديها.



وفي هذا السياق أصدرت "ماروك ميتري" تقريرها الجديد بشأن نسبة مشاهدة القنوات المغربية حيث حلت كالعادة القناة الثانية في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدة وصلت إلى 31.7 في المائة، فيما احتلت القناة الأولى المرتبة الثانية بــ 9.6 في المائة من نسبة المشاهدة لليوم الواحد حسب التقرير، أما قناة "المغربية" المعروفة بإعادة البرامج والمسلسلات الفائتة فقد وصلت نسبة مشاهدتها بــــ4.5 في المائة.



ويساعد القناة الأولى في قفزتها الصغيرة متابعة كل من الأخبار الرئيسية وأحوال الطقس وبرنامج "مداولة" وسلسلة "ساعة في الجحيم"، أما القناة الثانية فمازالت تعرف تفوقا للإنتاجات التركية التي احتلت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة بمسلسل "سامحيني"، يليه برنامج "كي كنتي كي وليتي، فالمسلسل المدبلج الشهير "ثمن الحب"، ثم البرنامج المعاد "رشيد شو".



ووفق تقرير "ماروك ميتري" لقياس نسب المشاهدة في المغرب فإن عدد ساعات المشاهدة ارتفع بنحو 50 دقيقة، حيث أن معدل مشاهدة الفرد الواحد للتلفاز بلغ ثلاث ساعات و6 دقائق، بعد أن كان مؤخرا ساعتين و15 دقيقة، لكن القنوات الأجنبية مازالت تشكل المنافس الكبير للقنوات المغربية حيث أن نسبة مشاهدتها مازالت مرتفعة ووصلت إلى 53.1 فيما معدل مشاهدة القنوات المغربية وصل إلى 46.9.