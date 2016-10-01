بن كيران يطلق الجولة الثانية من المفاوضات لتشكيل الحكومة

ذكر مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيطلق جولة مفاوضات ثانية الأسبوع المقبل مع الأحزاب التي ستعقد مجالسها التنظيمية نهاية الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

ذكر مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيطلق جولة مفاوضات ثانية الأسبوع المقبل مع الأحزاب التي ستعقد مجالسها التنظيمية نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران سيجتمع بجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للمرة الثانية للإستماع إلى عروضها، حيث ستكون إجتماعات فاصلة، لكونها ستبث في الحقائب الوزارية وفي برنامج العمل الحكومي، وإنتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث حصل بن كيران على التفويض من الأمانة العامة للحزب بتدبير الأمور.

وأوضحت ذات المصادر، أن منهجية إشتغال بن كيران في إجتماعاته المقبلة، هي الإنصات لعروض الأحزاب السياسية، حيث سيعمد بن كيران إلى التوصل بمقترحات جميع الأحزاب السياسية، ليعود فيما بعد للأمانة العامة للبيجدي لحسم الأحزاب التي ستشكل الإئتلاف الحكومي المقبل.

وكان سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صرح "لشوف تيفي" أن المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد إنهاء الأحزاب السياسية لمجالسها و مؤتمراتها التنظيمية بما فيها حزب الأحرار والحركة والشعبية.